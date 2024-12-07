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В Домодедово прошли финальные игры по волейболу среди школ

В городском округе Домодедово прошли финальные игры по волейболу среди школ городского округа в рамках Единой школьной лиги. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях на городском стадионе «Авангард» участвовали команды юношей и девушек из 13 школ городского округа.

Среди команд девушек победителями стали:

1 место: домодедовская школа № 2;

2 место: домодедовская школа № 4;

3 место: домодедовская школа № 7.

Среди команд юношей победителями стали:

1 место: домодедовская школа № 4;

2 место: домодедовская школа № 9;

3 место: домодедовская школа № 1.

«Поздравляю победителей и всех участников! Впереди вас ждут еще матчи по футзалу, шахматам и баскетболу. Удачи!» — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Проект Единой школьной лиги создан по инициативе Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и объединяет школьные спортивные сообщества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.