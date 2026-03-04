В Домодедове провели детский футбольный турнир 1 марта

Футбольный турнир для детей до 11 лет прошел 1 марта в городском округе Домодедово. В соревнованиях участвовали воспитанники футбольной академии «Атлетик», самому младшему игроку еще не исполнилось четырех лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир организовали при поддержке комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово и местного отделения «Молодой гвардии». Соревнования прошли в товарищеской атмосфере и объединили воспитанников разных филиалов академии.

«Основная цель мероприятия — развитие детско-юношеского спорта и объединение воспитанников разных филиалов академии в единую команду», — отметил директор футбольной академии «Атлетик» Рамиль Новрузов.

Он добавил, что дети смогли не только посоревноваться, но и лучше познакомиться друг с другом.

Родители активно поддерживали юных спортсменов. Житель округа Сергей Бочаров рассказал, что его сын занимается футболом с трех лет и уже участвовал в соревнованиях в других городах.

Руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Анастасия Коновалова подчеркнула, что спорт укрепляет здоровье и формирует командный дух у детей. Депутат совета депутатов городского округа Домодедово Андрей Грачев отметил, что участие в турнирах с раннего возраста помогает воспитывать дисциплину и стремление к победе.

По итогам соревнований все участники получили медали. Турнир стал очередным шагом в развитии массового детского спорта в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.