В Домодедове прошли соревнования по фигурному катанию

«Разряды на таких соревнованиях не присваиваются. Это для опыта. Накатать, чтобы увереннее себя чувствовать в дальнейшем на важных соревнованиях. Тренеры всегда волнуются, мне кажется, больше всех родителей, больше всех спортсменов. Вроде как и старты такие не большие, но все равно всегда переживаешь за каждого», —рассказала руководитель и тренер школы фигурного катания «Пегас» Ксения Грязнова.

Домодедовская школа фигурного катания «Пегас» показала массовость. Порядка 25 участников от дебютантов, которые впервые сегодня вышли на лед, до второго спортивного разряда.

«Матушка земля», «Встанем» — юные спортсмены выходят на лед под эти композиции с гордостью. Георгий Песчаненко посвятил свое выступление предстоящему Дню Великой Победы.

Судьи строгие, но справедливые, внимательно смотрели за участниками соревнований, определяя победителей и призеров. Всех их уже ждали кубки и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.