В Домодедове прошли масштабные Международные соревнования по универсальному бою

Домодедово стал площадкой для проведения масштабных Международных соревнований по универсальному бою памяти олимпийского чемпиона С. П. Новикова, передает пресс-служба администрации городского округа.

С 10 по 14 апреля мужчины и женщины, юноши и девушки в возрасте от 12 до 17 лет боролись за призовые места.

В соревнованиях приняли участие 600 спортсменов из России, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии, Сербии, Сирии, Сомали, Таджикистана, Таиланда, Туниса, Уганды, Узбекистана.

Воспитанники домодедовского «Авангарда» завоевали 17 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

В общекомандном зачете Российская Федерация завоевала 1 место.

«Поздравляю спортсменов и их тренеров с заслуженными победами! Гордимся нашими земляками. Россия только вперед!», — сказал глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.