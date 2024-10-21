В Домодедове прошел заключительный этап фестиваля «Чемпионат Победителей»

«Хочется сказать огромное спасибо благотворительному фонду и лично Евгению Алдонину. Фестиваль с каждым годом разрастается. Спасибо и всем звёздам за то, что приезжаете каждый раз — мало турниров, где можно увидеть столько легендарных футболистов, на которых все стараются равняться. А юным игрокам хочу пожелать найти новых друзей, побольше улыбок и, самое главное, без травм», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​В заключительном фестивале сезона приняли участие более 200 воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Московской области и Москвы, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также ребята, чьи отцы находятся в зоне СВО. Кроме того, в финальном событии «Чемпионата Победителей» сыграли команды детей с ограниченными возможностями здоровья.

​Юные любители футбола провели встречи на групповом этапе, а затем выявляли лучшую команду на стадиях плей-офф. По итогам турнира третье место заняла команда «Химкинские львы» (Центр содействия семейному воспитанию «Радуга», г. Москва). Серебряные награды в активе клуба «Наши дети» (команда областного филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»). И чемпионами турнира стал коллектив «Каховские ромашки» (Центр содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки», г. Москва).

​Главным событием фестиваля стал гала-матч, где все детские команды поочередно сразились со сборной звезд российского футбола. Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 3:3. Вместе с юными игроками на поле вышли: обладатель Кубка УЕФА, двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, первый вице-президент благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Евгений Алдонин, игрок сборной России, чемпион России и обладатель Кубка России Георгий Джикия, призер чемпионата Европы, чемпион России, обладатель Кубка России, президент ФК «Иртыш» Дмитрий Сычев, трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России Алан Дзагоев и чемпион России, обладатель четырех Кубков России Александр Самедов, экс-капитан сборной России, чемпион Англии, обладатель Кубка России, Кубка Английской лиги и Кубка Французской лиги Алексей Смертин.

​«Я думаю, то, что происходит — это огромное событие и для нас, и для детей. Спасибо огромное команде губернатора Московской области за ту поддержку, которая нам оказывается. Создаются прекрасные условия. Я очень рад, что наши юные дети занимаются в таких замечательных условиях. И мы не собираемся останавливаться. Будем продолжать дарить положительные эмоции детям. Своим личным примером мы хотим показать детям, что в жизни все возможно — будь то футбол или образование. Большими мастерами не рождаются, ими становятся», — отметил один из организаторов фестиваля Евгений Алдонин.

​Вместе с тем в рамках фестиваля состоялся «Звездный матч», где дети с ограниченными возможностями здоровья сыграли с прославленными футболистами и почетными гостями.

​«Ребятам, которые сегодня вышли на поле, могу дать совет не бросать футбол. Мне радостно видеть, что все дети, когда играют с мячом, сразу же начинают улыбаться, смеяться, общаться друг с другом. Вот что делать его величество Футбол», — поделился эмоциями почетный гость фестиваля призер Олимпийских игр, чемпион СССР, заслуженный тренер РСФСР, восьмикратный чемпион России в качестве тренера, легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев.

​Для гостей мероприятия также был организован мастер-класс от именитых спортсменов и автограф-сессия, участие в которой вместе с титулованными футболистами приняла амбассадор фестиваля, победительница 17 турниров по теннису ITF, экс-вторая ракетка мира юниорского рейтинга до 18 лет Анастасия Пивоварова.

​Всего в рамках второго сезона «Чемпионата Победителей» прошло десять фестивалей: в Саранске, Омске, Тамбове, Воронеже, Туле, Костроме, Смоленске, Ярославле, Владимире и Домодедове.

​«Этот фестиваль мы проводим для социально незащищенных ребят. То количество радости и благодарности, которое мы видим именно от этих детей, оно зашкаливает. Дети этой категории особо нуждаются в радости и в празднике. В процессе наших турниров просыпается очень большой мотивационный потенциал, они начинают верить в себя и совершать чудеса. И это происходит во многом благодаря участию наших замечательных спортсменов. И благодаря тому, что мы выбираем самые лучше спортивные площадки. Дарим призы и подарки. Относимся к детям с очень большим уважением», — сказал председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов.

​Мероприятие организованно благотворительным фондом «Ветер добрых перемен» при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

​Благотворительный фонд «Ветер добрых перемен» — финалист Национальной премии «Наш вклад» — 2022 и 2023, обладатель статуса «Партнер национальных проектов России» и участник всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Цель всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей» — поддержка и помощь детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.