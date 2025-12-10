В Домодедове прошел межрегиональный турнир по женскому хоккею

Участие в соревнованиях приняли женские сборные из разных городов России: «Королевы льда» (Тула), «GT» (Санкт-Петербург), «Сатурн» (Раменское), «Авангард» (Домодедово), «Морошка» (Печора, Республика Коми), «Волжанка» (Саратов), «Альфа» (Нововоронеж) и «Орса» (Ярославль).

Победителем соревнований стала команда «Альфа» из Нововоронежа. Второе место заняли хоккеистки команды «GT» из Санкт-Петербурга. Бронзовыми призерами турнира стали спортсменки коллектива «Орса» из Ярославля. Команда «Авангард» из Домодедово заняла четвертое место.

Межрегиональный женский хоккейный турнир прошел уже в четвертый раз. Второй год подряд площадкой становится ледовая арена «Авангард» в Домодедово. Соревнования состоялись 6 и 7 декабря в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Пятый, юбилейный турнир, пройдет в Московской области в апреле 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.