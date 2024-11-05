В Долгопрудном прошло юбилейное Первенство Московской области по мас-рестлингу
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
В День народного единства в Долгопрудном состоялось юбилейное, десятое Первенство Московской области по мас-рестлингу среди юношей 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Соревнования прошли в ФСК «Салют». В них приняли участие 55 спортсменов в 10 весовых категориях.
Участники Первенства представили городские округа Долгопрудный, Люберцы и Дмитров.
Мас-рестлинг — бесконтактный вид единоборства. Для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону. Поединок длится до двух побед в нескольких раундах.
Организатором мероприятия выступила Федерация мас-рестлинга Московской области.
К участникам соревнований и зрителям с приветственным словом обратился временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин. Он поздравил присутствующих с Днем народного единства, пожелал спортсменам красивой борьбы и больших побед.
Среди высоких гостей — президент Федерации мас-рестлинга Московской области Валерий Терешко, который также поприветствовал участников и пожелал им удачи.
По окончанию соревнований победителям и призерам вручили дипломы и медали.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.