Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 06:08

В Долгопрудном прошло юбилейное Первенство Московской области по мас-рестлингу

В День народного единства в Долгопрудном состоялось юбилейное, десятое Первенство Московской области по мас-рестлингу среди юношей 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Соревнования прошли в ФСК «Салют». В них приняли участие 55 спортсменов в 10 весовых категориях.

Участники Первенства представили городские округа Долгопрудный, Люберцы и Дмитров.

Мас-рестлинг — бесконтактный вид единоборства. Для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону. Поединок длится до двух побед в нескольких раундах.

Организатором мероприятия выступила Федерация мас-рестлинга Московской области.

К участникам соревнований и зрителям с приветственным словом обратился временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин. Он поздравил присутствующих с Днем народного единства, пожелал спортсменам красивой борьбы и больших побед.

Среди высоких гостей — президент Федерации мас-рестлинга Московской области Валерий Терешко, который также поприветствовал участников и пожелал им удачи.

По окончанию соревнований победителям и призерам вручили дипломы и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.