В Долгопрудном прошел турнир по гандболу памяти Золкиной

Турнир по гандболу памяти легендарного тренера Валентины Золкиной прошел 23 мая в спортивной школе Долгопрудного. В соревнованиях участвовали команды юношей 2015 года рождения из Москвы, Балашихи, Истры, Егорьевска и Долгопрудного, хозяева площадки заняли третье место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

XXIV турнир посвятили Валентине Золкиной, которая воспитала не одно поколение спортсменов и внесла значительный вклад в развитие гандбола в Долгопрудном и Московской области. На площадке встретились команды спортивных школ из разных муниципалитетов.

«Валентина Николаевна всегда говорила: «Сила — в единстве, а победа — в дисциплине», — отметил координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», директор спортшколы Алексей Цепляев.

Он добавил, что эти ценности продолжают развивать, объединяя юных спортсменов на одной площадке.

По итогам упорной борьбы первое место заняла команда из Балашихи, второе — из Тушина. Гандболисты из Долгопрудного стали третьими. Команду подготовил тренер Александр Марку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.