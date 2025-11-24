В Долгопрудном новый сезон открыли любители зимнего плавания

24 ноября в России отмечается День моржа. Но поскольку в Долгопрудном такие животные не обитают, к этому празднику свое мероприятие приурочили другие любители экстремальных водных процедур — «Котовские моржи», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В субботу несколько десятков бодрых и веселых людей разного возраста отпраздновали открытие сезона зимних купаний. Главным подарком для них стало появление оборудованной стационарной раздевалки. Теперь готовиться к заплыву они смогут с комфортом.

По поручению главы Долгопрудного Олега Сотника с открытием сезона моржей поздравил заместитель начальника Управления культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации округа Владимир Белолипецкий. Он вручил подарки ветеранам зимнего плавания и сообщил радостную новость — в следующем году в акватории Котовского залива после многолетнего перерыва возобновятся настоящие соревнования!

После торжественной части моржи радостно бросились в прохладные воды залива, чтобы вновь ощутить зимнюю свежесть, силу в мышцах и прилив энергии. После заплыва экстремалов ждали горячая банька и ароматный чай с пирожками.

Всех, кто хочет зарядиться здоровьем, отличным настроением и найти единомышленников и новых друзей, Котовские моржи приглашают присоединяться к их бодрой компании.

А те, кто хочет помочь моржам купаться в более чистом водоеме, могут принять участие в голосовании по очистке прудов, запущенном на портале «Добродел».

Для этого необходимо перейти по ссылке vote.vmeste.mosreg.ru/prud2026 и, авторизовавшись с помощью учетной записи ЕСИА, выбрать Долгопрудный, а затем — Котовский залив, и нажать кнопку «Проголосовать».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.