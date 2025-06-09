В Дмитровском округе прошел Всероссийский турнир детской футбольной лиги

Турнир, организованный Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова — известного спортивного журналиста и одного из главных энтузиастов развития детского футбола, который более 20 лет возглавлял ДФЛ, собрал лучших юных спортсменов.

Соревнования развернулись на футбольном поле стадиона города Яхромы, где встретились 12 команд из Москвы, Московской, Владимирской и Тверской областей. В числе участников выступила и местная команда ФК «Яхрома».

Торжественное открытие турнира прошло при участии представителей администрации. От имени главы Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина участников приветствовала Анна Стародубова, начальник управления физической культуры и спорта.

Формат состязаний предусматривал разделение команд на 4 группы. Каждая встреча состояла из двух 20-минутных таймов и проводилась по схеме 7+1 с определением положения «вне игры».

Зрители, собравшиеся на стадионе, стали свидетелями упорной бескомпромиссной борьбы — уровень команд был очень высоким, а интрига сохранялась до последних минут каждого матча.

По итогам турнира сильнейшими стали команды из Твери и Александрова. Они завоевали право представлять регион на финальном этапе детской футбольной лиги, который пройдет в Новороссийске в конце сентября.

Турнир еще раз подтвердил высокий уровень развития детского футбола в нашей стране и дал юным спортсменам ценный опыт выступлений на серьезной арене.

«Спорт объединяет, воспитывает характер! В нашем округе планируется создать федерацию футбола. Это откроет новые возможности: проведение турниров высокого уровня, присвоение спортивных разрядов и еще больше перспектив для юных талантов», — подчеркнул глава округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.