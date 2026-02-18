сегодня в 20:55

В Дмитрове впервые прошли Чемпионат и Первенство Московской области по смешанным боевым единоборствам ММА

15 февраля в Дмитрове впервые состоялись Чемпионат и Первенство Московской области по смешанным боевым единоборствам (СБЕ) ММА. Турнир стал одним из самых масштабных в регионе: поединки проходили одновременно в трех октагонах, а на площадку вышли 243 спортсмена из 21 команды со всего Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Активное участие в организации и проведении соревнований приняли Федерация СБЕ ММА Московской области, а также ДЮСШ «Дмитровская Дружина» и ее руководитель Денис Войнов.

По итогам турнира спортсмены «Дмитровской Дружины» завоевали медали в личном зачете.

Дети:

Владислава Самоцупова — 1 место (16–17 лет, до 52,2 кг);

Одиссей Кириакидис — 1 место (12–13 лет, до 57 кг);

Константин Кузнецов — 3 место (14–15 лет, до 48 кг);

Хусен Тагоев — 3 место (12–13 лет, до 40 кг);

Петр Лавров — 3 место (12–13 лет, до 32 кг).

Взрослые:

Геворг Минасян — 1 место (18–20 лет, до 61,2 кг);

Тимофей Подкопаев — 3 место (16–17 лет, до 70,3 кг);

Джафар Акберов — 3 место (18, до 84 кг).

«Такие турниры дают спортсменам важный соревновательный опыт и мотивируют двигаться дальше. Поздравляю наших дмитровских ребят и их наставников с отличными результатами — вы достойно представили округ. Желаю новых побед и уверенного движения к поставленным целям», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Спортсмены, занявшие 1 и 2 места, завоевали путевки в сборную команду Московской области по ММА и прошли отбор на Чемпионат и Первенство ЦФО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.