В Дмитрове товарищеский футбольный матч объединил медиков Подмосковья

В Дмитрове состоялся товарищеский матч по футболу между командами «Айболит» Дмитровской больницы и сборной Московской областной станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Матч прошел в теплой и доброжелательной атмосфере, где главным было не столько соперничество, сколько возможность укрепить профессиональные и личные связи между коллегами.

«Участники показали настоящий командный дух и отыграли с полной отдачей, как на официальном турнире. Мы сделали акцент на ротацию, чтобы каждый игрок смог проявить себя. Всем хватило игрового времени, и я горжусь нашей командой», — поделился впечатлениями фельдшер Раменской подстанции скорой медицинской помощи Эльдар Дидимов.

В игре принял участие и забил гол Александр Кривулин — фельдшер, который, несмотря на потерю ноги в результате ДТП, вернулся к работе в оперативный отдел и продолжает активно поддерживать спортивную форму.

За ходом игры следили не только зрители на поле, но и коллеги, которые не смогли присутствовать лично. Добровольные комментаторы — заведующая Дмитровской подстанцией скорой медицинской помощи Любовь Корчагина и старший фельдшер отдела организационной и учебно-методической работы Дмитрий Никитин — оперативно делились новостями о матче в корпоративных чатах, поддерживая связь с теми, кто болел за команды на расстоянии.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что этот матч стал ярким примером того, что в спорте нет проигравших.

«Такие мероприятия не только укрепляют командный дух, но и напоминают о важности взаимной поддержки и единства в профессиональной среде», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.