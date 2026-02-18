В Дмитрове состоялся Фестиваль по роликовому следж-хоккею

16 и 17 февраля в парке «Экстрим» спортивного комплекса «Дмитров» прошел Фестиваль по роликовому следж-хоккею. Мероприятие собрало юных спортсменов из специализированных учреждений для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и инклюзивных школ. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Дмитровский.

В основе турнира — роликовый следж-хоккей, адаптация классической параолимпийской дисциплины. Использование специальных саней с роликовыми платформами позволяет проводить соревнования и тренировки не только на ледовых аренах, но и в обычных спортивных залах. Это делает спорт доступным для занятий в школах-интернатах.

Торжественная церемония открытия фестиваля задала праздничное настроение участникам и зрителям. С приветственным словом выступили организаторы и почетные гости, а для юных спортсменов свои номера представили артисты Дмитровского округа, подарив гостям турнира заряд положительных эмоций.

В течение двух игровых дней состоялось 6 захватывающих матчей. На площадке царила атмосфера напряженной борьбы и настоящего спортивного праздника. Несмотря на юный возраст участников, игры были полны самоотдачи и воли к победе.

По итогам фестиваля места распределились следующим образом:

1-е место — «Тимирязевские медведи» (г. Москва)

2-е место — «Капелька России» (Раменский муниципальный округ)

3-е место — «Новосибирские медведи» (г. Новосибирск)

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и памятными подарками от партнеров турнира.

«Для Дмитрова большая честь принимать спортивный праздник такого уровня. Наш округ по праву считается одним из ведущих спортивных центров Подмосковья, и мы стремимся создать доступную среду для занятий спортом для каждого жителя, вне зависимости от возможностей здоровья. Наблюдать за игрой этих ребят — значит учиться мужеству и силе духа. Они доказывают, что настоящий спорт не знает преград», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Выбор Дмитрова не случаен: развитая инфраструктура и богатые хоккейные традиции округа позволили провести фестиваль на высочайшем уровне, продолжив успешную практику проведения турниров по адаптивному хоккею.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.