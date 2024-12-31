В Дмитрове прошли соревнования по биатлону

В Центре зимних видов спорта прошли соревнования по биатлону, собравшие 267 юных спортсменов из различных городов Подмосковья. Мероприятие было посвящено памяти Евгения Павловича Новикова, первого президента Союза биатлонистов России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования проводились с использованием пневматических винтовок МР-61, без переноса винтовок. Участники состязались в дисциплине «Спринт» в двух возрастных категориях: юноши и девушки 11-12 лет и 13-14 лет. Дистанции составили 3,6 км и 3 км для младшей группы, а также 4,5 км и 3,6 км для старшей, с двумя рубежами стрельбы (лежа и стоя).

По итогам гонки в каждой возрастной группе были награждены участники, показавшие лучшие результаты на финише. Призерам и победителям вручены медали, грамоты, сладкие подарки, а также призы от спонсора.

"В Центре зимних видов спорта созданы отличные условия для проведения подобных мероприятий. Несмотря на капризы погоды, здесь достаточно снега, чтобы провести соревнования на должном уровне", - отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Для восстановления сил после гонки участникам была организована работа настоящей армейской полевой кухни, где всем желающим предложили вкусную кашу и горячий чай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.