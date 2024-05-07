В Дмитрове прошел легкоатлетический забег в честь 79-летия Победы

Спортивное мероприятие состоялось в Центре зимних видов спорта. Оно стало уже традиционным в календаре у легкоатлетов и любителей бега и проводится пятый год подряд.

В легкоатлетическом забеге были представлены три дистанции для четырех категорий участников: девочки и мальчики в возрасте 12 лет и старше должны были пробежать 3 км, женщины (категория 18+) — 5 км, мужчины (категория 18+) — 10 км. Для участия в забеге нужны были два условия: желание и справка от педиатра или терапевта о допуске к забегу.

Одним из самых юных участников забега стал Семён Лисин, ученик 4 класса Яхромской школы № 2. Ему — 10 лет.

Для всех участников и гостей соревнований была организованна выставка экспонатов полевого музея поисковиков Дмитровского отделения «Боевого братства», где каждый смог оценить результаты поисковых работ, а также сделать фото с оружием времен Великой Отечественной войны, а также выставка ретротехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал глава региона.