В Дмитрове определились победители III Кубка футбольных мам

сегодня в 13:42

В подмосковном Дмитрове определились победители и призеры III летнего Кубка футбольных мам в Московской области. Соревнования прошли на стадионе «Авангард» 30 августа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях приняли участие 14 команд: «Футбольные мамы Дмитров», «ФМ Большевик» (Серпухов), «Футбольные мамы Иваново», ЖФК «Химия» (Санкт-Петербург), ЖЛФК «Энергия» (Королев), «Мамы Че» (Москва), «Футбольные мамы Запрудня», «Авангард Гжель» (Раменское), «Динамо» (Брянск), СШ «Талант-1» и СШ «Талант-2» (Серпухов), «Футбольные мамы Москвы», «Динамо» (Дубна) и «Мамозонки» (Мытищи). Матчи пройдут в двух дивизионах по круговой системе.

Команды были разделены на два дивизиона, которые назвали именами героев ВОВ, жителей города Дмитрова Константина Аверьянова и Лиры Никольской.

В дивизионе Аверьянова победителем стала команда «Химия» из Санкт-Петербурга, коллектив «Футбольные мамы Москвы» завоевал серебряные медали, а брянская команда «ФМ Динамо» замкнула тройку лидеров.

В дивизионе Никольской первое место заняла команда «ФМ Авангард» (Гжель), вторыми стали «Футбольные мамы Дмитров», а «бронзу» завоевал коллектив «Энергия» (Королев).

Две подмосковные команды «СШ Талант-1» и «СШ Талант-2» стали обладателями Кубка надежды.

12 июля второй летний Кубок футбольных мам прошел городском округе Красногорск на лыжном стадионе «Зоркий». Первый Кубок этого сезона проходил в городском округе Подольск на стадионе «Труд» 7 июня. Заключительный турнир текущего сезона состоится 20 сентября в Наро-Фоминске.

Традиционный Кубок футбольных мам проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.