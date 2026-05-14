В Дмитрове 13 мая прошел турнир по гольфу среди школьников

Юбилейный десятый турнир «Лига будущих чемпионов» прошел 13 мая в гольф-клубе «Дмитров Гольф Резорт» в Подмосковье. В соревнованиях участвовали школьные команды, представители программы «Активное долголетие» и педагоги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире выступили юные спортсмены из школ региона, а также участники программы «Активное долголетие». Более 70 педагогов и наставников приняли участие в специализированном мастер-классе, где познакомились с методикой преподавания гольфа и попробовали свои силы на поле.

«Гольф называют великой игрой. Не потому, что он дорогой. А потому, что в него можно играть в 10 лет, в 60 и в 80. В один день. В одной команде. На одном поле», — отметил вице-президент федерации гольфа Московской области Максим Шокун.

В программу вошли соревнования школьных команд, межклубное состязание среди пенсионеров и обучающий блок для преподавателей. По итогам турнира весь пьедестал заняли спортсмены Дмитровского муниципального округа. Победила команда Деденевской СОШ, второе место заняла Медвежье-Озерская школа №19, третье — Рогачевская СОШ. Лучшим среди тренеров признали Артема Ефименко из Деденевской СОШ.

Турнир проводится с 2020 года и считается важной площадкой для развития детско-юношеского гольфа в регионе. В дальнейшем организаторы планируют увеличить число школьных команд до 30, а затем довести количество участников первенства до 100 команд из Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.