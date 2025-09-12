сегодня в 15:04

В День города в Химках проведут кубок по футболу среди женских команд

На стадионе «Новые Химки» пройдет уникальное футбольное событие — открытый кубок Химок по футболу среди женских команд «ДаМы в спорте». Помимо захватывающего футбольного противостояния гостей ждет музыкальное выступление финалиста шоу «Голос», победителя международного фестиваля «Славянский базар» Екатерины Кузиной, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Также с творческим номером выступит школа спортивного танца «Надежда» и представят барабанное шоу «Top Beat».

Для гостей турнира подготовили открытые тренировки по футболу, спортивные конкурсы и мастер-классы. На стадионе также пройдут товарищеские игры от проекта «Другая улица» и футбольного клуба «Родина».

Игры пройдут уже в эту субботу, 13 сентября на стадионе «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом 2. Начало — в 10:00.

Проект «ДаМы в спорте» создан футбольной командой «МамСити». Каждый год в рамках проекта проводят турниры не только в Химках, но и по всей Московской области. Больше интересной информации в Telegram-канале и группе ВКонтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.