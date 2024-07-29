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В День города в Дубне провели мастер-класс по воркауту

В рамка празднования Дня города в Дубне провели мастер-класс по воркауту для детей и взрослых. Мероприятие провел воркаут-центр «Street Space» на Менделеевской набережной, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Воркаут — новое и активно развивающееся направление уличной гимнастики, доступное любому. Выходи во двор– и все нужное у тебя уже под рукой. Почти два часа тренеры обучали детей технике выполнения упражнений на турнике, брусьях, рукоходах и прочих спортивных снарядах, которые есть на любой дворовой площадке города.

Мастера продемонстрировали невероятные спортивные трюки: подтягивание на одной руке, стойки на турнике, головокружительные вращения и сорвали аплодисменты зрителей.

Мастер-класс воодушевил и детей, и взрослых, которые активно записывались на тренировки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.