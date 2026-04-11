В четвертый раз Подольск принимает Всероссийские соревнования по городошному спорту «Меткие биты»

Всероссийские соревнования по городошному спорту «Меткие биты» открылись в Подольске 10 апреля. На соревнования приехали более 120 юных спортсменов со всей страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Для Подольска это не просто турнир, а настоящий праздник национальной спортивной культуры. Ведь городошной спорт занимает особое место в истории городского округа.

После Великой Отечественной войны он получил здесь широкое развитие, а подольская земля воспитала более двадцати мастеров спорта. Символично, что Центр городошного спорта возрожден на своем историческом месте — в Спортивном комплексе «Труд». Открытый четыре года назад, сегодня он является одним из самых современных в России.

Здесь можно проводить соревнования любого масштаба — от муниципальных до федерального уровня — и активно развивать этот вид спорта.

Турнир «Меткие биты» будет идти по 15 апреля. Он станет ареной честной и напряженной борьбы, подарив яркие эмоции участникам и зрителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.