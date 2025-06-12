сегодня в 18:27

В честь дня России в Истре состоялся массовый забег

Более 100 профессионалов и просто любителей бега пробежали дистанцию в 5 км, которая протянулась от центрального городского парка Истры далее вдоль стен Ново-Иерусалимского монастыря и по территории Гефсиманского сада. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С флагами России и муниципального округа Истра участники финишировали снова в центральном парке, где спортивную эстафету сменили различные активности, подготовленные в рамках праздничной программы.

Традиционно Истринский забег объединяет любителей и профессионалов, взрослых и совсем юных участников, местных жителей и гостей нашего округа.

В число победителей вошли следующие спортсмены среди мужчин:

1 место — Пиндюрин Кирилл;

2 место — Пиндюрин Платон;

3 место — Свиридов Егор.

Среди девушек обладателями призовых мест стали:

1 место — Берг Юлия — вдова погибшего защитника Родины;

2 место — Румянцева Ольга;

3 место — Савченко Ольга.

И в этом забеге совсем не важно, кто стал первым или вторым, ведь марафон символизирует неразрывную связь поколений, объединенную чувством гордости за нашу Истринскую землю, наше Великую страну — Россию!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.