В честь дня России в Истре состоялся массовый забег
Более 100 профессионалов и просто любителей бега пробежали дистанцию в 5 км, которая протянулась от центрального городского парка Истры далее вдоль стен Ново-Иерусалимского монастыря и по территории Гефсиманского сада. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
С флагами России и муниципального округа Истра участники финишировали снова в центральном парке, где спортивную эстафету сменили различные активности, подготовленные в рамках праздничной программы.
Традиционно Истринский забег объединяет любителей и профессионалов, взрослых и совсем юных участников, местных жителей и гостей нашего округа.
В число победителей вошли следующие спортсмены среди мужчин:
- 1 место — Пиндюрин Кирилл;
- 2 место — Пиндюрин Платон;
- 3 место — Свиридов Егор.
Среди девушек обладателями призовых мест стали:
- 1 место — Берг Юлия — вдова погибшего защитника Родины;
- 2 место — Румянцева Ольга;
- 3 место — Савченко Ольга.
И в этом забеге совсем не важно, кто стал первым или вторым, ведь марафон символизирует неразрывную связь поколений, объединенную чувством гордости за нашу Истринскую землю, наше Великую страну — Россию!
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