В честь 686-летия Серпухова во Дворце спорта «Надежда» прошли соревнования по плаванию
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов
12 октября на соревнованиях лучшие спортсмены города боролись за Кубок главы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Программа соревнований позволила участникам проявить себя в различных дисциплинах: от стремительного спринта на 50 метров вольным стилем до сложного и техничного комплексного плавания на 100 метров, а также динамичной гонки в ластах.
По итогам соревнований победители и призеры получили заслуженные награды. Ребятам вручили медали, почетные грамоты и ценные призы, предоставленные партией «Единая Россия».
Соревнования прошли в атмосфере здоровой конкуренции и спортивного азарта, став ярким событием в честь юбилея города. Такие мероприятия не только выявляют сильнейших спортсменов, но и вдохновляют жителей на ведение активного образа жизни, способствуя дальнейшему развитию плавания в городском округе Серпухов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.