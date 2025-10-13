сегодня в 10:55

В честь 686-летия Серпухова во Дворце спорта «Надежда» прошли соревнования по плаванию

12 октября на соревнованиях лучшие спортсмены города боролись за Кубок главы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа соревнований позволила участникам проявить себя в различных дисциплинах: от стремительного спринта на 50 метров вольным стилем до сложного и техничного комплексного плавания на 100 метров, а также динамичной гонки в ластах.

По итогам соревнований победители и призеры получили заслуженные награды. Ребятам вручили медали, почетные грамоты и ценные призы, предоставленные партией «Единая Россия».

Соревнования прошли в атмосфере здоровой конкуренции и спортивного азарта, став ярким событием в честь юбилея города. Такие мероприятия не только выявляют сильнейших спортсменов, но и вдохновляют жителей на ведение активного образа жизни, способствуя дальнейшему развитию плавания в городском округе Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.