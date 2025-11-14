В Черноголовке 22 ноября пройдет сдача ГТО по стрельбе из пневматического оружия
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Черноголовка
Для всех любителей спорта в Черноголовке 22 ноября в 09:00 и 24 ноября в 18:00 состоится сдача нормативов ГТО по стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Сдача ГТО пройдет в тире черноголовского спортивного комплекса по адресу: улица Центральная, д. 1.
Чтобы записаться, нужно отправить сообщение в сообщество Центра тестирования ГТО в Черноголовке https://vk.com/gtochg с указанием: ФИО, возраста, УИН. Получите подтверждение записи в ответ. (Как получить УИН можно посмотреть по ссылке: vk.com/wall-107561708_572 ).
Или можно позвонить по телефону: 8(496)522-57-02 (Александра) и сообщить о желании участвовать устно.
Или можно написать на почту: Sport142432@yandex.ru, оставив свои данные. После чего организаторы обязательно перезвонят для подтверждения регистрации.
Запись открыта до 12:00 21 ноября.
Принять участие могут все желающие, независимо от уровня подготовки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.
«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.