В Чехове в честь Дня России сдали нормы ГТО

На стадионе «Гидросталь» 20 июня состоялся прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приуроченного ко Дню России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования прошли на территории недавно отремонтированного спортивного комплекса, где участники смогли продемонстрировать свои физические способности и стремление к здоровому образу жизни. К сдаче нормативов присоединились воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» имени А. В. Поветкина м. о. Чехов во главе с тренером Виктором Бурлаковым.

Ребята выполнили перечень нормативов: бег на дистанции: 30/60/100/1000/1500/3000 метров, челночный бег; подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; поднимание туловища из положения лёжа на спине; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами.

Каждый из участников проявил упорство и силу воли в выполнении нормативов.

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