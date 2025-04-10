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В Чехове стартует Всероссийский турнир по гандболу

11 апреля в Чехове начнется Всероссийский турнир по гандболу среди любительских команд «Герои города». Крупнейшее соревнование по любительскому гандболу в России пройдет с 11 по 13 апреля на базе Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году турнир будет проходить в семи возрастных категориях, среди которых: девочки, мальчики, девушки, юноши, мужчины-любители, женщины и мужчины-профессионалы.

Участников и болельщиков ожидает множество увлекательных сюрпризов. В частности, в финальный игровой день, 13 апреля, запланированы автограф-сессии с известными спортсменами.

В 16:20 — Сергей Шельменко, экс-игрок ГК «Чеховские Медведи»;

В 17:20 — Елена Пахомова (Дмитриева), экс-игрок ГК «Звезда», Заслуженный мастер спорта;

В 18:20 — Алексей Каманин, экс-игрок ГК «Чеховские Медведи», Мастер спорта международного класса.

Более подробную информацию о турнире можно найти в официальной группе ВКонтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.