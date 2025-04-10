В Чехове стартует юбилейный турнир по гандболу «Герои Города»

Крупнейшие в России любительские соревнования по гандболу «Герои Города» пройдут с 11 по 13 апреля в муниципальном округе Чехов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В юбилейном XV турнире примут участие более 59 команд из 11 городов России. Победители традиционно определятся в категориях: девушки, юноши, женщины, мужчины-любители и мужчины-профессионалы. Также в этом году было принято решение расширить формат соревнований и добавить ещё две возрастные категории: мальчики до 13 лет и девочки до 13 лет. Игры состоятся на малой и большой аренах дворца спорта «Олимпийский» им. В.Максимова.

​Вход для зрителей свободный во все дни соревнований на всех площадках. С расписанием игр и турнирными таблицами можно ознакомиться в официальном сообществе турнира. Там же будут опубликованы результаты всех матчей.

​«Нынешний апрельский турнир, прежде всего, необычен уже тем, что дорос до цифры 15. А ведь это единственный в своем роде любительский турнир такого масштаба. С каждым годом, и это не преувеличение, наши состязания только растут во всех смыслах. Вот и 15-е «герои» нас уже удивили: ожидается рекордное количество команд — 59! Плюс ко всему, у нас открылись дополнительные две категории: мальчики и девочки. Теперь категорий на турнире всего семь. Большее количество команд именно в «младших» категориях добавилось за счет того, что в Клубе проводится огромная работа по популяризации гандбола именно в общеобразовательных школах. Поэтому команд, именно школьных, прибавилось значительное количество, что, в целом, логично. Ведь одна из наших главных целей — распространение гандбола в массы. И результат заявочной кампании свидетельствует о том, что мы идем в правильном направлении», — сказал генеральный директор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

​Участников и болельщиков соревнований ожидает множество сюрпризов, одним из которых станут автограф-сессии в финальный игровой день 13 апреля. Любой желающий сможет пообщаться, взять автограф и сделать совместное фото с легендами гандбольных клубов «Чеховские медведи» и «Звезда»: Сергеем Шельменко, Еленой Пахомовой (Дмитриевой) и Алексеем Каманиным.

​Официальная церемония открытия состоится 13 апреля в 11:40, после которой пройдут финальные матчи в каждой из семи возрастных категорий. Также в этот день зрители увидят торжественную церемонию награждения победителей и призеров — в 19:00. Все финальные матчи будут транслироваться на телеканале «МЯЧ» (Триколор).

​Дата проведения: 11–13 апреля 2025 года.

​Место проведения: г. Чехов, ул. Полиграфистов, 30, дворец спорта «Олимпийский» им. В.Максимова.

​Расписание финального дня соревнований 13 апреля:

11:40 — церемония открытия заключительного дня турнира;

11:50 — финал в категории «девочки»;

12:50 — финал в категории «мальчики»;

13:50 — финал в категории «девушки»;

14:50 — финал в категории «юноши»;

15:50 — финал в категории «мужчины-любители»;

16:50 — финал в категории «женщины»;

17:50 — финал в категории «мужчины-профессионалы»;

19:00 — торжественная церемония награждения победителей и призёров.

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«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.