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В Чехове стартовал международный турнир по гандболу на призы В. С. Максимова

В универсальном спортивном зале «Надежды России» города Чехов состоялся старт XI открытого турнира на призы заслуженного тренера России, олимпийского чемпиона, главного тренера гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимира Максимова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие организовано училищем олимпийского резерва №4 в сотрудничестве с гандбольным клубом «Чеховские медведи» и представляет собой настоящий праздник детского гандбола.

В этом году в турнире участвуют 10 команд юношей 2010 года рождения из таких городов, как Волгоград, Гродно, Краснодар, Москва, Протвино, Санкт-Петербург и, конечно, Чехов.

Соревнования продлятся с 9 по 13 октября, а торжественное открытие турнира состоится 10 октября в 14:00.

Дополнительную информацию о турнире можно найти на официальной странице по ссылке: https://vk.com/turnir_maksimova.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.