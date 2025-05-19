В Чехове состоялся марафон по скандинавской ходьбе

Марафон по скандинавской ходьбе уже стал традиционным мероприятием в Чехове, и многие «долголеты» принимают в нем участие не в первый раз. Одна из самых старших участниц клуба Галина Бизянихина отметила: «Я местная жительница, родилась рядом с храмом Анна-Зачатьевское и уже в четвертый раз, несмотря на солидный возраст, принимаю участие в этом соревновании. После таких мероприятий чувствуешь себя моложе, набираешься позитива и хорошего настроения».

В марафоне приняли участие около ста человек. Руководитель клуба «Активное долголетие» в м. о. Чехов Елена Хвостова рассказала: «Откликнулись все участники клуба, которые занимаются физкультурой. Присутствовали также и те, кто занимается йогой и дыхательной гимнастикой — равнодушных не было».

По традиции спортивное соревнование завершилось памятным фото и награждением участников.

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