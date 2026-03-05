В Чехове школа №10 выиграла Школьную лигу по футзалу

Решающие игры состоялись на большой арене Дворца спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова. В матче за третье место встретились команды гимназии №2 и Нерастанновской средней школы. Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты из поселка Нерастанное — 5:3.

В финале сыграли сборные средней школы №1 и №10. Ученики десятой школы одержали уверенную победу со счетом 3:1. Этот трофей стал для образовательного учреждения вторым в текущем году — ранее команда выиграла волейбольный турнир среди юношей.

В марте в муниципальном округе Чехов пройдут финалы по другим видам спорта: 11 марта — баскетбол 3х3 на малой арене Дворца спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова, 12 марта — гандбол на большой арене, 13 марта — волейбол среди девушек в ФОЗ «Тонус», 25 марта — шахматы в ДС «Олимпийский» имени В.С. Максимова.

Полное расписание и актуальные новости турнира доступны по ссылке: https://t.me/ChekhovSchoolLeague/1304. Онлайн-трансляции финальных игр проходят на официальной странице Чеховской школьной лиги во «ВКонтакте»: https://vk.com/chekhovschoolleague.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.