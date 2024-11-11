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В Чехове прошел открытый открытый турнир по волейболу

В стенах физкультурно-оздоровительного зала «Тонус» прошел открытый турнир городского округа Чехов по волейболу среди юношей 2009–2011 года рождения и младше, посвященный Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В турнире приняли участие команды спортсменов городского округа Чехов, четыре команды провели круговой турнир, где в финале встретилась команда «Витязь» (2010) тренера Прохорова М.В. и «Баллиста» тренера Малкова Р.С.

В интересной борьбе сильнее оказались более старшие ребята из команды «Баллиста».

Второе место досталось команде «Витязь» (2010).

Третье место у команды «Витязь» (2009).

В этом турнире впервые велась индивидуальная статистика игроков, которая выявила по три лучших спортсмена в своем амплуа. Лучшие связующие, нападающие, защитники, блокирующие, подающие и MVP турнира получили индивидуальные награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.