сегодня в 19:00

В Чехове прошел открытый ринг по боксу памяти Игоря Нестерова

В международный день бокса во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова прошел открытый ринг среди юношей и девушек, посвященный памяти президента федерации бокса города Чехов — Игоря Нестерова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Лучшие спортсмены из Чехова, Серпухова, Подольска, Балашихи состязались в разных весовых категориях. В ходе турнира прошли 23 поединка.

Среди почетных гостей, которые пришли почтить память бойца и поддержать выступающих боксеров были руководитель федерации бокса Московской области Александр Лебзяк, Олимпийский чемпион Александр Поветкин, прославленный боксер Денис Лебедев, а также семья и сослуживцы Игоря Нестерова.

Из 23 поединков 15 завершились победой чеховских боксеров. Все участники соревнований были награждены призами: фирменными рюкзаками от спортивной школы бокса «Витязь» имени А. В. Поветкина, медалями, грамотами. Победители ринга получили кубки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.