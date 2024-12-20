В Чехове прошел очередной этап «ГТО»

Еще один этап сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоялся в городском округе Чехов. На этот раз фестиваль ГТО прошел на базе лицея № 4, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С приветственным словом выступили начальник отдела по физической культуре и спорту администрации г. о. Чехов — Юрий Головин и директор лицея — Татьяна Коржова.

В фестивале ГТО приняло участие свыше 50 человек — ученики 2-10 классов. Они продемонстрировали свои спортивные достижения, выполняя различные нормативы. Результаты тестирования будут опубликованы в личных кабинетах на официальном сайте ВФСК ГТО.

20 декабря, ученики лицея № 4 проходят очередной этап тестирования — плавание на дистанцию 50 метров в бассейне дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова. Это испытание является не только проверкой физической подготовки, но и возможностью проявить свои навыки в водных видах спорта. Участники настроены на успех и надеются на хорошие результаты, которые помогут им в дальнейшем участии в составе команды лицея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.