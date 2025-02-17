В Чехове прошел фестиваль адаптивного хоккея

В Чехове в спортивном комплексе «Ледовый дворец» состоялось открытие детско-юношеского фестиваля по хоккею-следж «Единство-Гранит». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда начинала с шести человек и хоккейных коробок. Сегодня за плечами чеховского объединения многочисленные турниры и призовые места. Владимир, будучи профессиональным судьей, остается бессменным тренером хоккеистов Чехова.

География команд, участвующих в фестивале, включает города Чехов, Тамбов, Чебоксары, Мичуринск и Луганск, что подчеркивает растущую популярность следж-хоккея. Это Паралимпийский вид спорта мотивирует ребят с ограниченными возможностями преодолевать себя и добиваться высоких результатов. Команды успешно показывают свои навыки, укрепляя дух товарищества и взаимопомощи среди участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.