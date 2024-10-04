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В Чехове пройдут соревнования по легкоатлетическому кроссу

Более 350 участников из нескольких городов России будут стремиться завоевать призы спортивного клуба «Гренадил». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

5 октября на территории парка культурно-творческого центра «Дружба» пройдут традиционные соревнования чемпионата и первенства городского округа Чехов по легкоатлетическому кроссу на призы спортивного клуба «Гренадил».

В мероприятии примут участие более 350 атлетов из семи городов Подмосковья, а также представители города Москвы и Республики Татарстан.

Организаторы приглашают жителей и гостей городского округа Чехов окунуться в атмосферу спортивного праздника и стать свидетелями острого и бескомпромиссного соревнования на кроссовой трассе.

Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, 45 (парк у КТЦ «Дружба»). Вход свободный.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.