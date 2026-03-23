В «Буде-Глимт» заявили, что Хайкин ждет паспорт Норвегии

Пресс-атташе «Буде-Глимт» Симен Педерсен сообщил, что вратарь Никита Хайкин намерен получить норвежский паспорт, однако сроки оформления пока неизвестны, сообщает Metaratings.ru .

По словам представителя клуба, 30-летний голкипер действительно планирует оформить норвежское гражданство, но конкретной даты получения документа пока нет.

«Пока никаких новостей нет, но это правда, что Хайкин хочет получить норвежское гражданство. Мы пока не знаем, когда это произойдет. В клубе довольны игрой Никиты», — сказал Педерсен.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В 2023 году он на два месяца покидал команду и играл на правах аренды за «Бристоль Сити».

У вратаря уже есть гражданства России, Израиля и Великобритании. Его супруга имеет русские корни и является гражданкой Норвегии. Ранее Хайкин вызывался в сборную России, но не провел за национальную команду ни одного матча.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.