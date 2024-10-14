В Бронницах 19 октября пройдет открытое первенство по теннису

19 октября в Бронницах, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» пройдет открытое личное первенство городского округа по теннису. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проводятся под общим руководством отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации г. о. Бронницы. Непосредственное проведение возлагается на МУ ФК и С «Спортивный клуб Бронницы; федерацию настольного тенниса городского округа и судейскую бригаду.

В соревнованиях могут принять участие все желающие. Допускаются спортсмены в спортивной одежде и мягкой обуви.

Спортсмены, занявшие 1 место (в каждой группе) награждаются статуэткой, медалями и грамотами отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью г. о. Бронницы. Спортсмены, занявшие 2 и 3 место (в каждой rруппe) награждаются медалями и грамотами отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью г. о. Бронницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.