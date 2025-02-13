В Бронницах 16 февраля будут проходить соревнования ГТО

Работников предприятий и трудовых коллективов округа Бронницы 16 февраля приглашают пройти тестирование в рамках физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данное тестирование направлено на определение уровня физической подготовки, а также развитие спортивных навыков, необходимых для успешной деятельности в профессиональной сфере.

Все желающие смогут продемонстрировать свои способности в различных дисциплинах, получив возможность повысить свои спортивные достижения.

Участие в тестировании позволит не только узнать свои результаты, но и станет отличной возможностью для командного духа и укрепления здоровья.

Место проведения: округ Бронницы, физкультурно-оздоровительный комплекс «Горка». Начало в 10:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.