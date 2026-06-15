В Бородино прошел третий этап Gran Fondo Russia в Подмосковье

Третий этап серии Gran Fondo Russia прошел 14 июня в Можайском округе Подмосковья и собрал более 1000 участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Велосипедисты преодолели дистанции 30, 60 и 100 километров по новой трассе в деревне Бородино.

В заезде приняли участие любители велоспорта разного возраста и уровня подготовки. Организаторы предложили три классические дистанции: 30 километров — для первого опыта, 60 километров — сбалансированный формат и 100 километров — для тех, кто выбирает максимальную нагрузку. Маршрут прошел по новой трассе, которую ранее не использовали в рамках серии. Отличительной особенностью этапа стали живописные дороги Подмосковья и историческая атмосфера Бородинского поля.

После финиша участники смогли посетить экскурсию по историческим локациям Бородино.

«Это место подвига, место памяти, место святое для каждого русского и не только русского человека, кто о нем знает, чтит. Сегодня мы встречаемся в формате необычного мероприятия в Бородино, потому что такой экскурсии у нас еще не было. Вы одни из немногих, кто проехали по всему Бородинскому полю. Хотел бы отметить людей с ограниченными возможностями здоровья, которые сегодня вместе со всеми проехали по Бородинскому полю. Низкий поклон за силу воли, силу духа», — сказал директор ФГБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник» Игорь Корнеев.

Результаты заездов опубликованы на официальном сайте события. Ранее в сезоне 2026 года старты прошли 31 мая в парке Малевича в Одинцовском округе, где участвовали более 350 человек, и 7 июня в Волоколамском округе на трассе автодрома Moscow Raceway, собрав около 2 тыс. велосипедистов.

Всего в 2026 году в Московской области запланированы пять этапов серии. После Бородино заезды примут Серпухов 23 августа и Руза 20 сентября. По итогам сезона в формате «гонка» на дистанциях 100 и 60 километров в категориях «Абсолют мужчины» и «Абсолют женщины» разыграют Кубок Gran Fondo Московской области.

Gran Fondo Russia — крупнейшая серия любительских шоссейных велозаездов в стране, существующая более 10 лет. Соревнования проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.