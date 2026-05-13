В Богородском Подмосковья стартовал Кубок России по слалому

Кубок России по гребному слалому проходит с 12 по 18 мая 2026 года на слаломном канале в поселке Богородское Сергиево-Посадского округа. В турнире участвуют 194 спортсмена из 16 регионов страны. , сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В соревнованиях выступают представители Архангельской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тверской, Тюменской и Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, республик Алтай, Башкортостан и Татарстан, а также ХМАО — Югры.

Турнир проводится в дисциплинах «байдарка-одиночка», «каяк-кросс», командные гонки и экстрим. В байдарке и каяке спортсмены проходят две индивидуальные гонки и два финала, а итоговый результат определяется по сумме занятых мест.

Соревновательная программа запланирована на 14–17 мая и проходит в рамках государственной программы «Спорт России». Кубок России считается одним из ключевых стартов сезона: по его итогам формируется сборная страны для участия в международных соревнованиях.

С 20 апреля по 7 мая на Богородском слаломном канале тренировался основной состав сборной России. Подготовка велась к главным стартам сезона, включая чемпионат мира в Оклахоме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.