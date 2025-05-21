В Богородском округе впервые прошел турнир по дзюдо

В Богородском округе прошел турнир по дзюдо с вдохновляющим названием «Верь в себя», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В спорткомплексе «Знамя» собрались юные спортсмены 2014–2015 годов рождения из десяти городов Подмосковья. Около 150 дзюдоистов продемонстрировали технику, силу духа и стремление к победе, борясь за ценные призы и награды. Победителей ждали набор кимоно, рюкзак, брендированная толстовка, медальница, наушники.

Соревнования проходили впервые.

Ребят поддерживали и вдохновляли на победу родители, тренеры, титулованные спортсмены, победители детского Евровидения и проекта «Голос. Дети».

Турнир стал возможным благодаря поддержке частного инвестора Армаиса Есаяна, искренне вовлеченного в жизнь Богородского округа.

На торжественном открытии с напутственным словом к молодым спортсменам обратился трехкратный чемпион мира по дзюдо, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Александр Михайленко.

Организаторы и участники турнира надеются, что данные соревнования станут традиционными на Богородской земле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.