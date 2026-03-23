В Богородском округе провели турнир по самбо памяти Сергея Шобанова

Турнир по самбо памяти гвардии капитана Сергея Шобанова прошел 21 марта в спорткомплексе «Виктория» в Электроуглях Богородского округа. В соревнованиях участвовали около 200 юношей и девушек 2010–2015 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытое первенство Богородского округа посвятили памяти офицера, погибшего в ходе специальной военной операции. Сергей Шобанов с детства занимался самбо, становился чемпионом мира, окончил Рязанское гвардейское училище и командовал штурмовыми подразделениями.

Турнир организовали при участии родителей Сергея. В мероприятии приняли участие глава округа Игорь Сухин и депутаты. Руководитель муниципалитета поблагодарил мать офицера и вручил ей цветы.

«Эти соревнования — не просто спортивное событие, а дань уважения настоящему герою, который погиб, защищая Отечество в ходе специальной военной операции. Мы бережно храним эту память и передаем ее молодому поколению», — сказал Игорь Сухин.

Победителями турнира стали представители Богородского округа Иконников Максим, Кашин Леонид, Кудрявцев Андрей и Новиков Антон. Им вручили сертификаты на приобретение спортивной формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.