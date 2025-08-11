сегодня в 16:01

В Балашихе заработал новый ФОК для юных гимнастов

Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса прошло на улице Фадеева, дом № 8 в Балашихе. Этот зал является частью Центра спортивной и художественной гимнастики «Балашиха», сообщает пресс-служба администрации округа.

Центр «Балашиха» успешно функционирует уже более трех лет. На сегодня в нем занимаются более 500 детей, обучающихся по направлениям спортивная и художественная гимнастика.

Новый зал позволит увеличить количество занимающихся до 1000 детей. Гимнасты центра уже выступают на областных и всероссийских соревнованиях, демонстрируя высокие результаты.

«Открыли зал на улице Фадеева д. 8. Это физкультурно-оздоровительный комплекс, который с сентября начнет полноценно работать. В нем смогут заниматься 1000 спортсменов. Наши гимнасты выступают на городских, областных и даже всероссийских соревнованиях», — рассказал тренер по спортивной гимнастике Матвей Шурыгин.

Новый ФОК станет отличной базой для подготовки будущих чемпионов и развития гимнастики в Балашихе.

Тренировки проходят для детей от 3-х до 18 лет.

Записаться на пробные занятия можно по телефонам: 8(915)047-47-41 и 8(926)252-41-20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.