В Балашихе вручили знаки отличия ГТО воспитанникам школы № 30

Воспитанники дошкольного отделения школы № 30 успешно сдали нормативы ГТО по гибкости, координации, скорости и выносливости. Награды участникам вручил депутат Совета депутатов Балашихи, директор спортивного комплекса «Союз» Антон Орешков. Он отметил важность подобных мероприятий для формирования у детей здоровых привычек с раннего возраста.

Принять участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» могут все желающие с 6 лет. Для получения знака отличия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, пройти медицинское обследование и записаться на сдачу нормативов.

Знак отличия ГТО дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз, а студенты с этим знаком могут рассчитывать на повышенную академическую стипендию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.