В Балашихе стартовал хоккейный турнир «Шлем и краги» среди дворовых команд

В городском округе Балашиха стартовал традиционный хоккейный турнир «Шлем и краги» для дворовых команд. Первая игра прошла 20 января на хоккейной площадке во дворе дома на улице Солнечной. В матче приняли участие любительские команды, в состав которых вошли спортсмены 12–15 лет.

Турнир проводится в четырех возрастных категориях: младшая группа — 12–15 лет, средняя — 16–25 лет, старшая — 26–35 лет и группа «Ветераны» для участников от 36 лет и старше. Организатором соревнований выступает спортивный клуб «Союз».

Турнир проходит уже в шестой раз и с каждым годом привлекает все больше участников. Узнать расписание матчей можно в группе турнира во «ВКонтакте». Дополнительную информацию предоставляют по телефону +7 (495) 521-11-53.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.