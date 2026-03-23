В Балашихе школьники соревнуются в фиджитал-центре SMP Esports

Групповой этап направления «Фиджитал» Балашихинской школьной лиги проходит 23 марта в инновационном центре SMP Esports на базе ледового дворца «Арена Балашиха». В турнирах участвуют команды из 35 школ округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьники соревнуются в двух дисциплинах — Dota 2 и Counter-Strike. Ежедневно на площадке проводят до 16 турниров в рамках лиги. 23 марта проходят игры лучших команд, прошедших отборочный этап.

Фиджитал-центр SMP Esports стал первым проектом компании в таком формате в Московской области. Он открыт на площади более 300 квадратных метров и включает зону симрейсинга с 10 гоночными симуляторами, игровой кластер на 30 компьютеров, площадку для дронов «Квадросим», сектор фиджитал-гонок с радиоуправляемыми моделями и консольную зону с PlayStation.

«Мы уже третий год развиваем Балашихинскую школьную лигу и сегодня выходим на новый этап. Благодаря сотрудничеству с партнерами у нас появляются долгожданные направления — киберспорт и фиджитал-дисциплины. Уже сейчас к ним проявляют интерес более тысячи школьников, проходят внутренние соревнования в образовательных учреждениях», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

После завершения группового этапа участники продолжат борьбу вне компьютерных экранов. В программу включены заезды на радиоуправляемых автомобилях и гонки дронов, что позволит объединить цифровые и реальные форматы соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.