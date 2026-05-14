В Балашихе реконструируют стадион «Керамик» и продлят ледовый сезон

Реконструкцию стадиона «Керамик» обсудили 12 мая в Балашихе депутаты Мособлдумы и местного совета. Проект предусматривает развитие ледовой инфраструктуры и модернизацию спортивных объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе планируют продлить сезон катания и обеспечить стабильное качество льда даже в теплую зиму. Для этого рассматривается установка современного холодильного оборудования на катке. Система позволит увеличить продолжительность ледового сезона и сделать тренировки более комфортными и безопасными.

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов отметил, что реконструкция проходит в рамках Народной программы «Единой России».

«Проект предусматривает строительство нового технического здания с раздевалками для хоккеистов и футболистов, помещениями для хранения инвентаря и спортивным залом», — пояснил Ефимов.

Кроме того, на территории стадиона планируют реконструировать бассейн, обновить хоккейную, баскетбольную и волейбольную площадки, модернизировать футбольное поле с заменой покрытия и установкой новых трибун. Также предусмотрено комплексное благоустройство с созданием прогулочных зон.

Депутат совета депутатов Балашихи Николай Говричев сообщил, что особое внимание уделят инженерной инфраструктуре.

«Проектом предусмотрены обновление коммуникаций, усиление гидроизоляции и решение проблемы подтопления технических помещений. В настоящее время специалисты завершают этап подготовки и детальной проработки проектных решений», — прокомментировал Говричев.

После реализации проекта «Керамик» должен стать современной спортивной площадкой для профессиональных тренировок и семейного отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.