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В Балашихе разыграли первый Кубок школьной лиги по баскетболу

Учащиеся средних школ № 12 и 30 стали обладателями первого Кубка Балашихинской школьной лиги по баскетболу 3×3 среди девушек и юношей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальные матчи турнира по баскетболу прошли 22 апреля на обновленном стадионе «Труд» среди лучших команд школьников городского округа Балашиха.

​Среди юношей победу одержали учащиеся средней школы № 12, за ними расположились баскетболисты из средней школы № 29, замкнули тройку призеров представители средней школы № 30.

​В соревнованиях девушек первое место заняла средняя школа № 30, обладателями серебряных наград стали юные спортсменки из средней школы № 7 и на третью ступень пьедестала поднялись учащиеся средней школы № 4.

За победу на турнире боролись команды восьми средних школ муниципалитета: № 12, 26, 30, 29, 4, 6, 7 и 30.

Уникальный спортивный проект школьной спортивной лиги был разработан и запущен в 2023 году в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Это первый подобный проект в Подмосковье. В нем принимают участие 29 общеобразовательных школ. Общее количество участников проекта насчитывает более 1,5 тысячи человек.

​На сегодняшний день уже проведено свыше 2 тыс. игр по четырем видам спорта: баскетбол 3×3, волейбол, шахматы и мини-футбол.

Результаты всех соревнований идут в общий школьный зачет. После определения победителей и призеров по всем видам спорта будет определен абсолютный чемпион первого сезона Балашихинской школьной лиги 2023/2024.

​Актуальную информацию о проекте можно узнать в Telegram-канале Балашихинской школьной лиги и на официальном сайте проекта.

​Мероприятия школьной спортивной лиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.