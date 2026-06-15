В Балашихе проведут спортивную неделю в парках округа

Спортивная неделя пройдет в парках Балашихи на этой неделе июня. Жителей приглашают на бесплатные тренировки, забеги и культурные программы на нескольких площадках округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Пехорка-лес во вторник, среду и четверг в 15:00 пройдут занятия по летней общефизической подготовке на площадке у стадиона. В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 состоится забег «В закат», в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Также во вторник и четверг в 10:00 здесь проведут активную разминку и ОФП.

В парке на Солнечной во вторник и четверг в 11:30 у входной группы организуют разминку и занятия по общефизической подготовке. В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга пройдет скандинавская ходьба. В четверг программу продолжат скандинавская ходьба в 14:00 и «веселые старты» в 15:00. В это же время на сцене состоятся интерактивная и интеллектуальная программы, ретро-площадка и творческое занятие.

В Пестовском парке ОФП проведут в понедельник, среду и пятницу в 14:00, занятия по скандинавской ходьбе — во вторник и четверг в 12:00. В субботу запланированы «5 верст» в 9:00 и йога в стиле ФИСМ в 10:30. В Ольгинском лесопарке во вторник в 18:00 пройдет беговая тренировка, в 18:30 — суставная гимнастика, в 19:00 — ОФП; в четверг занятия начнутся в 9:00. В воскресенье в 15:00 в Вишняковском лесопарке у входной группы рядом с рестораном «Ботаника» состоится культурная программа с интерактивом, интеллектуальной игрой, дискотекой и творческим занятием. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.