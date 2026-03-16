В Балашихе проведут неделю спортивных и культурных программ в парках

Серия спортивных и культурных мероприятий пройдет в парках Балашихи на этой неделе. Жителей приглашают на дыхательную гимнастику, ОФП, забеги, скандинавскую ходьбу и интерактивные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке у стадиона в понедельник в 11:30 состоится занятие по дыхательной гимнастике. Во вторник, среду и четверг в 16:00 здесь пройдет общефизическая подготовка, а в пятницу в 10:00 — еще одно занятие по дыхательной гимнастике. В четверг в 11:00 на площадке стартует культурная программа с активными играми для детей и интеллектуальными заданиями.

В парке на Заречной спортивная неделя начнется во вторник. Во вторник и четверг в 20:00 участники смогут присоединиться к забегу «В закат», а в субботу в 9:00 — к дружескому старту «5 верст». Во вторник в 13:00 здесь также пройдет культурно-развлекательная программа с интерактивом, интеллектуальными играми, дискотекой и лекторием. В четверг в 11:30 запланированы активная разминка и ОФП.

В парке на Солнечной мероприятия стартуют в четверг: в 10:10 у входной группы проведут активную разминку и весеннюю общефизическую подготовку.

В парке «Пехорка» спортивная программа пройдет в среду и четверг. В среду в 14:00 на площадке у коворкинга организуют занятие по скандинавской ходьбе, а в 16:00 на сцене состоится концерт с интерактивной программой, дискотекой и лекторием о Крыме. В четверг в 14:00 вновь пройдет скандинавская ходьба, а в 15:20 — «Веселые старты».

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 запланирована скандинавская ходьба, а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». В Ольгинском лесопарке в четверг в 11:00 пройдет культурная программа с активными играми и интеллектуальными заданиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.