В Балашихе проведут лыжные тренировки и забеги в парках

Спортивные и культурные мероприятия пройдут в парках Балашихи на короткой рабочей неделе. Жителей приглашают на лыжные тренировки, забеги, занятия ОФП и интерактивные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Пехорка-лес во вторник, среду и четверг в 16:00 пройдут занятия по общей физической подготовке, а в пятницу в 10:00 — дыхательная гимнастика. Все встречи состоятся на площадке у стадиона. В четверг в 13:40 здесь начнется культурная программа с активными играми и интеллектуальными заданиями для детей.

В Ольгинском лесопарке в пятницу организуют лыжные тренировки. В 10:00 и 10:30 занятия проведут для детей 7–10 лет, в 18:00 — для детей 3–6 лет. В 18:30 и 19:00 стартуют тренировки для участников старше 14 лет. Сбор — у кафе «Ботаника».

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 состоится забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Во вторник в 13:00 здесь также пройдет культурно-развлекательная программа с интерактивом, дискотекой и лекторием. В среду в 11:30 жителей ждут на активной разминке и ОФП.

В парке на Солнечной в среду в 10:10 у входной группы проведут активную разминку и зимнюю общефизическую подготовку. В парке «Пехорка» в среду в 14:00 организуют занятие по скандинавской ходьбе, в четверг — скандинавскую ходьбу в 14:00 и «веселые старты» в 15:20. В этот же день в 15:00 на сцене пройдет культурная программа с интерактивом, дискотекой и эко-лекторием.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 запланирована скандинавская ходьба, а в субботу в 9:00 — старт «5 верст». В 15:00 в субботу здесь состоится игровая программа, детская дискотека, викторина и эко-лекторий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.